Прекращение огня вступило в силу в лагере беженцев в Ливане после семи дней перестрелок

Все палестинские стороны согласились выдать властям разыскиваемых лиц

БЕЙРУТ, 14 сентября. /ТАСС/. Посреднические усилия, предпринятые главой парламента Ливана Набихом Берри с целью достижения перемирия в лагере беженцев Айн-эль-Хильве после семи дней перестрелок, увенчались успехом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Палаты депутатов, размещенном в социальной сети X (ранее Twitter). В нем указывается, что все палестинские стороны согласились прекратить огонь с 18:00 по местному времени (совпадает с московским) и выдать властям разыскиваемых лиц.

Ранее спикер Берри провел переговоры с членом Политбюро исламского движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком и член ЦК палестинского движения ФАТХ Аззамом аль-Ахмедом, который прибыл в Бейрут в качестве спецпосланника президента Палестины Махмуда Аббаса. Стороны договорились о прекращении боестолкновений на всей территории Айн-эль-Хильве, выводе вооруженных отрядов с улиц лагеря, принятии мер для скорейшего возвращения жителей в свои дома и открытия школ.

По словам Абу Марзука, у продолжения братоубийственного конфликта нет никаких оправданий. "Использование оружия под любым предлогом должно быть запрещено, а все проблемы должны решаться путем диалога, на основе уважения и согласия", - сказал он.

По данным источников, число погибших в Айн-эль-Хильве за сутки выросло до девяти, всего за семь дней было убито 19 человек, свыше 150 получили ранения. Сильные перестрелки парализовали жизнь Сайды - южной столицы Ливана, в городе закрыты госучреждения, банки, учебные заведения, торговые центры, из-за снайперского огня затруднено движение по южной автостраде.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживает свыше 100 тыс. человек. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. чел.