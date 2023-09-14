Постпред США заявила, что СБ ООН не представляет современный мир

Линда Томас-Гринфилд добавила, что США выступают за его реформирование

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. США выступают за реформу Совета Безопасности ООН, поскольку его нынешний состав не отражает реалии современного мира. Об этом заявила на пресс-конференции постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы привержены тому, чтобы ООН и Совет Безопасности отвечали задачам нового поколения. Совет Безопасности в том виде, в котором он существует сегодня, не представляет сегодняшний мир. Мы изучаем, какие перемены можно осуществить, какие являются реально достижимыми и при этом отражают то, что мы хотим видеть", - сказала она. "Дискуссии на этот счет продолжаются, и мы в них участвуем", - добавила Томас-Гринфилд.