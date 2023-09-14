Тарман Шанмугаратнам принес присягу президента Сингапура

Лидер государства заявил, что сделает все возможное, чтобы поддержать инициативы, которые углубят уважение ко всему, что лежит в основе солидарности сингапурцев

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Избранный президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам принес присягу в качестве нового главы государства. Об этом сообщила газета The Straits Times.

"Это был вотум доверия к будущему Сингапура, будущему, в котором мы все будем прогрессировать вместе и углублять нашу солидарность сингапурцев", - приводит газета слова из речи президента. "Я сделаю все возможное, чтобы поддержать инициативы, которые углубят уважение, которое мы оказываем нашим согражданам любого происхождения и из всех слоев общества, уважение ко всему, что лежит в основе нашей солидарности сингапурцев", - заявил он.

Тарман Шанмугаратнам родился в Сингапуре 25 февраля 1957 года. В 2003-2008 годах был министром образования, в 2007-2015 годах - министром финансов, в этом качестве в 2011-2014 годах возглавлял Международный валютно-финансовый комитет (консультативный орган по вопросам политики Международного валютного фонда), в 2015-2019 годах был министром-координатором по вопросам социального и экономического развития. С 2011 по 2019 год совмещал эти посты с должностью вице-премьера. В 2019-2023 годах занимал пост старшего министра (третье лицо после премьера и вице-премьера) и был заместителем председателя Сингапурского суверенного фонда. Объявив о намерении участвовать в 2023 году в президентских выборах, он подал в отставку со всех государственных должностей, а также вышел из состава Партии народного действия (согласно конституции, на момент выдвижения кандидат не должен состоять в партии). Шел на выборы под лозунгом "Уважение ко всем". В ходе голосования 1 сентября 2023 г. получил 70,4% голосов. Его конкуренты - Нг Кок Сонг и Тан Кин Лиан - набрали 15,72% и 13,88%. голосов.