В Норвегии заявили, что НАТО испытывает нужду в новом вооружении

По словам Эйрика Кристофферсена, нужда в новом оружии превосходит производство

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил о нехватке нового вооружения у НАТО.

"Все продвигается слишком медленно. <...> Все командующие, с которыми я общался, говорят, что нужда в новом вооружении превосходит производство", - приводит норвежское издание VG слова главы Генштаба ВС Норвегии.

Кристофферсен сделал это заявление в преддверии ежегодной конференции Военного комитета альянса, которая пройдет 15-17 сентября в Осло и в которой примут участие начальники генеральных штабов стран - членов НАТО.

Главной темой встречи в Осло будет реализация так называемых региональных планов НАТО. Речь пойдет о разработке "географически конкретных планов", которые будут "предназначены для сдерживания и защиты от двух угроз, описанных в Стратегической концепции и Военной стратегии НАТО: России и террористических группировок". Главы оборонных ведомств стран НАТО обсудят в Осло, "как сделать эти планы полностью осуществимыми", как подчеркнуто в заявлении Североатлантического альянса.