Le Monde: МИД Франции обязал приостановить культурное сотрудничество с Мали и Нигером

По информации газеты, рестрикции коснулись и отношений с Буркина-Фасо

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. МИД Франции обязал культурные учреждения приостановить сотрудничество с Нигером, Мали и Буркина-Фасо. Об этом сообщила газета Le Monde.

По информации издания, это указание внешнеполитического ведомства распространяется "на все культурные учреждения, получающие государственные субсидии, без исключения" и будет действовать "вплоть до нового распоряжения".

Кроме того, МИД постановил прекратить какое-либо финансирование сотрудничества в сфере культуры с этими странами, а также гастроли и выдачу виз.

В свою очередь, в синдикате, объединяющем деятелей культуры, заявили, что удивлены подобным решением. "Мы никогда не видели запретов подобного рода, - приводит издание слова вице-президента профсоюза Брюно Лобе. - Франция продолжала приглашать артистов даже из тех стран, с которыми происходили конфликты, и не прерывала диалог".

При этом профильный синдикат уже запросил встречу с министром культуры Франции Римой Абдюль-Малак.