Индия требует принять меры к полицейскому США, высмеявшего гибель индийской девушки в ДТП

Джаахнави Кандулу насмерть сбил полицейский автомобиль на пешеходном переходе в Сиэтле в январе

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Индийские дипломаты призвали американские власти "отнестись со всей серьезностью" к делу о гибели 23-летней индийской студентки Джаахнави Кандулы в ДТП в Сиэтле (штат Вашингтон) и принять меры в отношении американского полицейского, высмеявшего трагедию. Об этом сообщила газета Times of India.

Кандула была сбита насмерть полицейским автомобилем на пешеходном переходе в Сиэтле в январе. В ходе расследования трагедии было опубликовано видео, на котором зафиксирован разговор американских правоохранителей, прибывших на место происшествия. Один из них, офицер полиции Даниэл Одерер, смеется и называет погибшую гражданку Индии "обычным человеком с ограниченной стоимостью" и предлагает выписать чек на $11 тыс.

Генконсульство Индии в Сан-Франциско заявило о "глубокой тревоге", когда видео разошлось по соцсетям, после чего многочисленная индийская диаспора в США выразила свое возмущение. "Индийские консульство и посольство будут внимательно следить за этим вопросом со всеми заинтересованными органами", - приводит газета заявление индийских дипломатов.