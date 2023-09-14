В Венгрии заявили, что действия Швеции мешают ее вступлению в НАТО

В шведских школах также стали демонстрировать учебный фильм, ставящий под сомнение состоятельность венгерской демократии, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 14 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал открытое письмо своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, в котором предупредил, что действия его страны по-прежнему служат препятствием для вступления в НАТО.

Венгерский парламент пока не ратифицировал соглашение о присоединении королевства к Североатлантическому альянсу, поскольку недоволен критическими высказываниями шведских политиков. Речь идет о "серьезных, предвзятых, несправедливых обвинениях" в адрес Венгрии, отметил Сийярто в послании, направленном в МИД Швеции и одновременно размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вдобавок к этому в шведских школах стали демонстрировать учебный фильм, ставящий под сомнение состоятельность венгерской демократии. По словам министра, лента содержит "серьезные обвинения и ложную информацию о том, что в последние годы демократия в Венгрии находится в упадке". В то же время Швеция обращается к Венгрии с просьбой одобрить ее заявку на вступление в НАТО.

"Уверен, что вы понимаете противоречие между двумя явлениями, - написал Сийярто шведскому коллеге. - Вы призываете наших депутатов утвердить ваше вступление в НАТО, а сами продолжаете обвинять их в разрушении демократии в Венгрии. Сейчас это противоречие стало еще более острым и не способствует выполнению ваших требований".

Помимо Венгрии, заявку Швеции из всех стран НАТО не ратифицировала Турция. Анкара добивается от Стокгольма более решительных действий против обосновавшихся там курдских активистов. В то же время Будапешт неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать приему северной страны в военно-политический блок и "не будет последним, кто не ратифицирует такое соглашение".

27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.