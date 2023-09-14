Споры об экспорте зерна и новые санкции США против РФ. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении суток неоднократно пытались атаковать беспилотными аппаратами объекты в Брянской области и Крыму, а также нападать на корабли Черноморского флота. Все беспилотники были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

Власти США объявили о введении против России нового пакета санкций, в черные списки попали почти 70 физических и 100 юридических лиц, в том числе "АвтоВАЗ", "Москвич", ГАЗ.

Парламент Болгарии проголосовал за возобновление импорта украинского зерна, а глава Минсельхоза Польши назвал аграрный сектор Украины "угрозой для всей Европы".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении и вели интенсивные бои на запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери противника составили порядка 840 военнослужащих убитыми и ранеными.

Уничтожено более 10 единиц бронетехники ВСУ, среди них танк и 2 боевые машины пехоты, а также различные артиллерийские вооружения, в том числе производства Великобритании и США. В районе Красного Лимана (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.

Всего с начала спецоперации уничтожено 467 самолетов и 249 вертолетов ВСУ, 6 759 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 374 орудия полевой артиллерии и минометов.

Атаки дронов

Минувшей ночью ВСУ трижды пытались атаковать беспилотниками объекты на территории Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. Все аппараты были уничтожены российскими средствами ПВО. По сообщениям властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ближе к утру 11 украинских беспилотников попытались атаковать объекты в Крыму, все они были уничтожены средствами ПВО.

Также ВСУ попытались атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Все катера "уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", проинформировали в Минобороны.

Еще один безэкипажный катер был обнаружен и уничтожен морской авиацией Черноморского флота.

Уже под вечер стало известно о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером ракетный корабль Черноморского флота "Самум". Катер "уничтожен огнем из штатного вооружения корабля", сообщили в Минобороны России.

Возможность переговоров

Все серьезные предложения по урегулированию конфликта на Украине, учитывающие "реалии на земле и базовые законные интересы РФ", будут рассмотрены в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Мьянмы Тан Све. Глава российской дипломатии напомнил, что несколько стран глобального Юга уже направил России инициативы по урегулированию конфликта на Украине "из, очевидно, искренних побуждений".

Попытки урегулирования конфликта на Украине "будут предприняты в относительно краткие сроки - в ближайшие 7-8 месяцев", заявил в ходе визита в Лондон министр обороны Италии Гуидо Крозетто. По его мнению, условием для начала переговоров является "предварительное прекращение огня со стороны Москвы".

Новые санкции США

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) расширило санкции в отношении России. Как пояснили американские власти, новые ограничения направлены на финансовые институты, оборонно-промышленный комплекс РФ и связанные с этими сферами элиты.

Под новые ограничения США подпали компании из России, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР. В персональный список вошли 20 россиян, два жителя Эстонии, один житель Турции и один человек с двойным гражданством РФ и Грузии. Всего санкции затронули почти 70 физических и 100 юридических лиц.

В черный список попали, в частности, такие компании, как "Соллерс", "АвтоВАЗ", "Москвич", ГАЗ, "Трансмашхолдинг".

Украинское зерно

Парламент Болгарии по итогам трехчасовых дебатов принял решение разрешить импорт зерна с Украины. За отмену запрета проголосовали 124 депутата, против - 67, 8 воздержались. Таким образом, София фактически отошла от позиции, которая ранее была согласована ее министром сельского хозяйства с коллегами из Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, и заключалась в том, что эти страны продлят запрет на импорт украинских зерновых после 15 сентября, даже если такое решение не будет принято Еврокомиссией.

Агропромышленный комплекс Украины угрожает "является угрозой" для сельского хозяйства не только граничащих с нею стран, но "также и для всей Европы", заявил в интервью агентству PAP глава Минсельхоза Польши Роберт Телус. По его словам, нежелание Еврокомиссии продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины объясняется тем, что "в Европе существуют силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы сильнее дестабилизировать" польский рынок.

Любое решение стран Евросоюза продлить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября "будет не только безосновательным и противоправным", но и "будет иметь дестабилизирующий характер на мировой рынок продовольствия", заявил МИД Украины.

Деньги для Киева

Украина получит от США очередной грант в размере $1,25 млрд, сообщило украинское министерство финансов. Согласно его заявлению, эта средства "будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также работающих на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг".

В ведомстве уточнили, что Минфин Украины уже "привлек гранты и ссуды на общую сумму $19,5 млрд".

Инспектор от Пентагона

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев, сообщило оборонное ведомство США.

По сообщению Пентагона, американскому инспектору предстоит "руководить взаимодействием управления с украинскими коллегами". В ведомстве уточнили, что вскоре могут направить на Украину дополнительный персонал "для содействия проведению программных обзоров и исследовательской работы".

Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской военной помощи на Украине.