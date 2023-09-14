СМИ: суд снял одно из обвинений с осужденного на 19 лет экс-вице-премьера Словакии

Речь идет об обвинении в заказе убийства Сильвии Клаус-Волзовой

БРАТИСЛАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Обвинение в подготовке заказного убийства снято с бывшего вице-премьера Словакии и экс-главы министерства экономики республики (2003-2005) Павола Руско, который отбывает 19-летний срок заключения за финансовые махинации в десятки миллионов евро. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Руско, в прошлом крупный бизнесмен в сфере медиабизнеса, был задержан полицией в октябре 2017 года по подозрению в том, что за 20 лет до этого заказал убийство Сильвии Клаус-Волзовой. Он владел с ней крупнейшим в республике коммерческим телеканалом Markiza. Теперь суд пришел к заключению, что обвинение против него было необоснованным.

Между тем Руско вновь взяли под стражу в середине декабря 2020 года. Его признали виновным в фальсификации финансовых документов на сумму в размере около €69 млн. Как следует из приговора, экс-политик участвовал в махинациях, будучи главой телеканала Markiza.