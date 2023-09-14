Бухарест пригрозил обращением в Европейский суд, если Вена заблокирует вход в Шенген

По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, из всех стран ЕС только Австрия выступает против

ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. Бухарест обратится в Европейский суд, если Австрия продолжит блокировать вступление Румынии в Шенгенскую зону. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

"Однако если канцлер [Австрии Карл] Нехаммер вновь необоснованно воспользуется своим правом вето, я как премьер-министр буду вынужден оспорить решение Австрии в Европейском суде, чтобы потребовать компенсации за возникшие в результате этого отказа убытки", - сказал он газете Standard.

Речь может идти о нескольких миллиардах евро. По словам политика, из всех стран ЕС только Австрия выступает против.

"Но хуже всего то, что Австрия создала прецедент. Ведь обычно страны-члены следуют рекомендациям институтов ЕС", - добавил Чолаку.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ранее призвала страны Европейского союза без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Власти Австрии считают, что расширение Шенгенской зоны в настоящее время не имеет смысла в связи с ростом нелегальной миграции.