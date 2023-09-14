Экс-спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси назвала себя "хладнокровной рептилией"

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США ранее заявила о намерении вновь участвовать в выборах в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сравнила себя с "хладнокровной рептилией".

"Я не несчастный младенец, я скорее хладнокровная рептилия. Я приду и выиграю выборы", - сказала она в интервью CNN.

Ранее 83-летняя Пелоси заявила о намерении вновь участвовать в выборах в Палату представителей в 2024 году. Заявление прозвучало на фоне растущего внимания к здоровью 80-летнего президента США Джо Байдена, который в следующем году намерен включиться в борьбу за пост президента.