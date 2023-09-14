МИД Кубы: США продлили эмбарго для оправдания злоупотреблений против кубинского народа

Вашингтон разорвал дипломатические связи с Гаваной в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности

ГАВАНА, 14 сентября. /ТАСС/. Продление торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы со стороны властей США является оправданием злоупотреблений, направленных во вред интересам кубинского народа. Об этом заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Вчерашним решением [президент США Джо] Байден продолжает традицию президентов США, которые год за годом ссылаются на древний закон 1917 года, чтобы оправдать злоупотребления в отношении кубинского народа", - написал глава ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Байден продлил в среду торговые ограничения в отношении Кубы еще на один год - до 14 сентября 2024 года. Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, которые, по мнению Вашингтона, враждебно настроены по отношению к США.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.

По данным властей острова, торгово-экономическое эмбарго США нанесло ущерб кубинской экономике в общей сложности на $154 млрд.