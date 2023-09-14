Кардинал Дзуппи обсудил со спецпредставителем КНР конфликт на Украине и продбезопасность

Согласно заявлению Святого престола, в ходе встречи "подчеркивалась необходимость объединения усилий для развития диалога и поиска путей, ведущих к миру"

ВАТИКАН, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, являющийся папским посланником по украинскому урегулированию, встретился в Пекине со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Отмечается, что беседа была посвящена конфликту на Украине и его "серьезным последствиям". В ходе встречи "подчеркивалась необходимость объединения усилий для развития диалога и поиска путей, ведущих к миру", говорится в заявлении..

Там также отмечается, что стороны затронули тему продовольственной безопасности. Они выразили надежду, "что в скором времени удастся гарантировать экспорт зерновых, особенно в страны, подверженные наибольшему риску", указывается в сообщении.

Кардинал будет находиться в Пекине до 15 сентября. Ранее Дзуппи посетил Киев, Москву и Вашингтон, в центре его визитов находятся гуманитарные аспекты. Киев отказался от посреднической роли Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении военнопленных и украинских детей, оказавшихся в зоне боевых действий и вывезенных в Россию. Как ранее говорил Дзуппи, прорабатываются механизмы для обмена списками. Эти вопросы он обсуждал сначала в Киеве, а затем в Москве, где встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

У Ватикана нет официальных дипломатических отношений с КНР. Несколько лет назад они заключили соглашение о назначении римско-католических епископов, которое уже неоднократно продлевалось на два года, хотя по-прежнему носит экспериментальный характер. Ватикан обратился к Пекину с просьбой об открытии своего представительства. Речь пока идет не о дипломатических связях, а о более прямых отношениях с местным духовенством.