В Румынии ввели дополнительные ограничения на полеты вдоль границы с Украиной

Они не коснутся полетов гражданских самолетов в зоне аэродромного контроля аэропорта Тулча

БУХАРЕСТ, 14 сентября. /ТАСС/. Румынские власти ввели новые ограничения на полеты в воздушном пространстве страны, примыкающем к украинской границе. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

"Начиная с 13 сентября, Министерство транспорта и инфраструктуры вместе с Министерством национальной обороны, несущие ответственность за управление национальным воздушным пространством, ввели дополнительные ограничения на полеты в воздушном пространстве, примыкающем к границе с Украиной в северном районе Добруджи, между Сулиной и Галацем, на глубину 20-30 км внутри национального воздушного пространства до высоты 4 тыс. метров", - указывается в сообщении.

Соответствующее уведомление было разослано по официальным каналам компетентным гражданским и военным авиационным властям. В зоне ограничений не разрешены полеты пилотируемых или непилотируемых самолетов, за исключением государственных самолетов, включая спасательную службу и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации.

"Ограничения на полеты в воздушном пространстве вдоль всей границы с Украиной были введены еще с мая 2022 года <...> на глубину 8 км внутри национального воздушного пространства до высоты 1 тыс. м, - напоминает Минобороны. - На фоне интенсификации российских атак против украинских портов на Дунае были необходимы меры по расширению ограничений, чтобы обеспечить более надежные возможности для наблюдения и контроля за использованием воздушного пространства".

Ограничения не касаются полетов гражданских самолетов в зоне аэродромного контроля аэропорта Тулча, отмечается в сообщении.