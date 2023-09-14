Госдеп решает вопрос о продлении разрешения на поставки Азербайджану оружия из США

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким отметила, что Вашингтон должен выстроить стратегические отношения и с Ереваном, и с Баку

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент пока не принял решение о необходимости продлевать разрешение на поставки Вашингтоном вооружений Баку. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Несколько американских законодателей высказались против того, чтобы вашингтонская администрация в очередной раз приостанавливала действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне. "Я бы отметила, что последняя приостановка действия 907-й поправки истекла в июне. Мы не направили новый запрос на приостановку действия [поправки], поскольку проводим очень тщательную оценку ситуации", - сказала в связи с этим Ким.

Госдепартамент понимает, заверила она, "что требуется очень серьезный и тщательный подход" к обсуждению этого вопроса. Ким добавила, что США должны "выстроить стратегические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном". Отвечая на призывы сенаторов не продлевать поправку и рассмотреть возможность введения санкций против Баку, Ким подчеркнула: "Я также хочу заверить вас, что мы рассматриваем широкий спектр доступных нам инструментов, чтобы повлиять на поведение, убедить другие стороны. Мы ничего не исключаем".

Указанная поправка была принята Конгрессом США в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.