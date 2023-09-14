Министр обороны Италии распорядился создать комиссию по проблеме обедненного урана

Гуидо Крозетто отметил, что для него не существует вопросов, которые не должны рассматриваться, поскольку государство всегда должно быть прозрачным

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назначит независимую комиссию по проблеме обедненного урана, в которую войдут "эксперты в данной области", включая врачей. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства.

"Министр обороны Гуидо Крозетто сегодня распорядился о создании специальной независимой комиссии для защиты здоровья военнослужащих. В частности, она займется изучением проблемы обедненного урана", - отмечается в документе.

По словам министра, для него "не существует табу или вопросов, которые не должны рассматриваться, поскольку государство всегда должно быть прозрачным и заслуживающим доверия".

Как отмечается в заявлении Минобороны Италии, "комиссия должна будет начать свою работу на основе актов, подготовленных четырьмя парламентскими комитетами, которые занимались этим вопросом в предыдущих созывах". "Этим решением министерство обороны демонстрирует четкое понимание рисков, присущих военным условиям, считает необходимым сохранять и защищать здоровье личного состава при любых обстоятельствах и в то же время стремится внести максимально возможную ясность в вопросы, связанные с этими аспектами", - говорится в релизе.

США 6 сентября сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Ранее о поставках Киеву боеприпасов данного типа сообщали в Великобритании.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном, не изменят ситуацию на фронте и ведут лишь к затягиванию конфликта. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение США поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном "очень плохими новостями" и напомнил, что применение их аналогов силами НАТО в Югославии имело "весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", в том числе рост страдающих онкологией.