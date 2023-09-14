14 сентября, 17:16
Военная операция на Украине

Шон Пенн рассказал о желании переплавить свои статуэтки "Оскар" на пули для Украины

Вместе с тем, по словам актера, он передумал и решил отдать только один "Оскар" президенту Украины Владимиру Зеленскому

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Американский актер и режиссер Шон Пенн думал отдать две свои статуэтки "Оскар", чтобы помочь Украине, но потом передумал. Об этом он рассказал в интервью порталу Variety.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Я подумал отдать их [статуэтки] Украине. Их можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять", - сказал актер. Однако потом Пенн передумал и решил отдать только один "Оскар" президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Я сказал ему оставить у себя [Оскар] и привезти его в Малибу, когда все это закончится", - добавил Пенн.

Шон Пенн уже три раза посещал Украину с начала спецоперации, встречался с Зеленским. Как сообщалось ранее, актер работает над фильмом про Украину. 

Теги:
УкраинаПенн, ШонВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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