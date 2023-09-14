Миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Пострадал один человек, говорится в распространенном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы за минувшие сутки в Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха, пострадал один человек. Об этом говорится в распространенном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: в Мардакертском районе - пострадавших нет, в Мартунинском районе - в результате обстрела получил ранение один военнослужащий вооруженного формирования Нагорного Карабаха. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.