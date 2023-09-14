Израиль на три дня заблокировал палестинские территории из-за еврейского Нового года

Во время действия режима въезд на израильскую территорию будет разрешен только с гуманитарными и медицинскими целями и в иных экстренных случаях и только с одобрения Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля с пятницы по воскресенье вводит режим полной блокады палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа на период празднования Нового года по еврейскому календарю (праздник Рош ха-Шана). Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В соответствии с оценкой ситуации в сфере безопасности и указаниями политического руководства [Израиля] режим полной изоляции будет введен в регионе Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и будут закрыты все контрольно-пропускные пункты [на границе] с сектором Газа во время праздника Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.

Как сообщили военные, блокада будет введена с 00:01 15 сентября по местному времени (соответствует московскому). Работа КПП на границах с палестинскими территориями возобновится в воскресенье, 17 сентября, в 23:59, проинформировали в пресс-службе.

Во время действия режима блокады въезд на израильскую территорию будет разрешен исключительно с гуманитарными и медицинскими целями и в иных экстренных случаях и только с одобрения Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, добавили в армии.

Новый год по традиционному еврейскому лунно-солнечному календарю в этот раз отмечается с 15 по 17 сентября. Согласно этому летоисчислению, в котором отсчет ведется от ветхозаветного сотворения мира, в пятницу израильтяне будут встречать наступление 5784 года.