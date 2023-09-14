Суд продлил арест экс-главе Налоговой службы Украины с возможностью выхода под залог

По информации "Центра противодействия коррупции", Роман Насиров не в состоянии его внести

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Киеве продлил на 60 суток арест обвиняемого в коррупции бывшего главы Налоговой службы Украины Романа Насирова, сохранив возможность внесения залога. Об этом сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" в Telegram-канале.

При этом сумма залога по сравнению с июльским решением о продлении ареста снижена вдвое - с 261 млн гривен до 130 млн ($35 тыс.). Однако Насиров, по информации центра, утверждает, что не в состоянии внести и такой залог.

17 октября 2022 года бывшему главе украинской Налоговой службы было предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, Насиров при пособничестве советника в 2015-2016 годах получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен ($19,250 млн) за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС на сумму более 3,2 млрд гривен ($86,60 млн) юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку. 31 октября 2022 года суд арестовал Насирова с возможностью внесения залога в размере более чем $14 млн.