14 сентября, 17:46
Восточный экономический форум

Посол Непала заявил, что страна рассчитывает принять участие в следующем ВЭФ

Милан Радж Туладхар назвал форум "очень важным событием"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Представители Непала обязательно примут участие в следующем Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом заявил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар на открытии выставки "Пять цветов Великой пустоты"

"В этот раз я должен был присутствовать, но не смог. Не удалось собрать делегацию, но в следующий раз мы обязательно приедем", - сказал он.

Дипломат также назвал ВЭФ "очень важным событием".

О форуме

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
НепалРоссияВосточный экономический форум
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