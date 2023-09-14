В Израиле сообщили, что с начала 2023 года страну посетили более 131 тыс. россиян

По данным израильского Минтуризма, это на 68% больше показателя 2022 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Россияне заняли четвертое место среди иностранных туристов, посетивших Израиль с начала 2023 года, говорится в распространенной в четверг сводке израильского Минтуризма. За восемь месяцев в стране побывали более 131 тыс. путешественников из РФ, это на 68% больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве.

"Всего за восемь месяцев 2023 года Израиль посетили 2 млн 525,2 тыс. туристов со всего мира, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019 года", - говорится в сообщении.

Из России в Израиль в августе прибыло 13,7 тыс. путешественников, что на 7% больше, чем в августе 2022 года, но на 33% меньше, чем в августе 2019 года, предшествовавшего пандемии ковида, указали в Минтуризма.

В общей сложности за восемь месяцев 2023 года Израиль посетили 131,1 тыс. туристов из России, добавили в министерстве. "Это на 68% больше, чем за восемь месяцев 2022 года, и на 32% меньше, чем за аналогичный период 2019 года", - отмечается в сообщении.

Первое место за первые восемь месяцев 2023 года, согласно данным израильского Минтуризма, заняли туристы США - 712,2 тыс. человек (рост на 45% по сравнению с показателями в январе - августе 2022 года). Франция занимает второе место - из этой страны приехали 183 тыс. туристов (рост на 20%). На третьем месте путешественники из Великобритании - 152 тыс. человек (рост на 20%).