14 сентября, 17:39
Военная операция на Украине

Шольц заявил, что до Украины "сменой эпох" для Германии была война в Югославии

AP Photo/ Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
© AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер ФРГ добавил, что он принимал участие в голосовании по отправке миротворческого контингента, и это было "одним из его первых решений" в статусе парламентария

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что до Украины "сменой эпох" для Германии была война в Югославии.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Та война была чем-то, что стало сменой эпох в первый раз - когда Германия решила, что она будет участвовать в этом, задействуя свои военные силы", - сказал он в подкасте для телеканала WDR. Шольц добавил, что он принимал участие в голосовании по отправке миротворческого контингента, и это было "одним из его первых решений" в статусе парламентария.

Словосочетание "смена эпох" (Zeitenwende) активно используется в немецких СМИ после начала СВО на Украине. Этот термин Шольц употребил, выступая в Бундестаге в конце февраля 2022 года. Под ней понимается помощь киевским властям и усиление обороноспособности ФРГ. Словосочетание сейчас ассоциируется в ФРГ с нынешней ситуацией на Украине. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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