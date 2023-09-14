В Госдепе заявили, что США оперативно ответят на высылку американских дипломатов из Москвы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что эта высылка "дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация США считает безосновательным выдворение из России первого и второго секретарей американского посольства в Москве и намерена оперативно дать ответ. С таким заявлением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, российская сторона "проинформировала посла [США в Москве] Линн Трейси о решении объявить двух американских дипломатов персонами нон грата". "Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной. Как и дело в отношении бывшего российского наемного сотрудника нашего посольства, который был арестован за якобы вредоносные действия - предоставление нашему посольству медиароликов", - утверждал Миллер.

"Вновь Россия предпочла конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия", - полагает представитель американского внешнеполитического ведомства. По его версии, российская сторона "продолжает преследовать сотрудников посольства" США. "Мы сожалеем, что Россия выбрала этот путь. И вы, безусловно, можете ожидать, что мы дадим надлежащий ответ на эти действия", - добавил Миллер.

На вопрос о том, когда Вашингтон может предпринять эти шаги, представитель Госдепартамента ответил: "Я не хочу анонсировать это, но в прошлом мы действовали оперативно в ответ на такие действия со стороны РФ". Миллер уточнил, что указанные сотрудники посольства США в Москве еще не покинули РФ. На вопрос о том, намерена ли американская сторона вызвать в Госдеп посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Миллер ответил: "Я не хочу говорить о конкретных шагах, которые мы предпринимаем. Но вы, конечно, можете ожидать, что мы это сделаем. Я не скажу, когда мы это сделаем. Мы ясно дадим это понять правительству РФ <...> в надлежащий момент".

Как заявили ранее в российском дипведомстве, посол США Линн Трейси была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Они объявлены персонами нон грата и должны в течение семи суток покинуть РФ.