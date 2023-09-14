Сыну Джо Байдена Хантеру предъявили обвинения, связанные с владением оружием

Одно из обвинений касается употребления наркотиков в период владения оружием

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена, по трем правонарушениям, связанным с владением оружием, свидетельствует обнародованный документ с текстом обвинений.

В частности, два правонарушения связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он в письменной форме соврал, что не принимает наркотики. "Хантер Байден предоставил письменное заявление в форме 4473 (документ, заполняемый при покупке огнестрельного оружия - прим. ТАСС), указав, что он не принимает и не является зависимым от какого-либо стимулянта, наркотика или другой субстанции, несмотря на то, что он знал, что такое утверждение ложно", - говорится в документе. Третье обвинение связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

По совокупности предъявленных обвинений Хантеру может грозить до 25 лет заключения - два пункта обвинений предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тыс. штрафа, третье правонарушение предусматривает 5 лет тюремного заключения и $250 тыс. штрафа.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и у него был револьвер Colt Cobra. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества. В тот период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, проигнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии.

В июне телекомпания CNN проинформировала, что Хантер Байден пошел на сделку со следствием, согласившись сознаться в неуплате налогов. Кроме того, стороны достигли договоренности по обвинению в нарушении правил хранения оружия. Однако на заседании 26 июля стороны неожиданно объявили о решении пересмотреть условия сделки. Судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность этим и попросила стороны пояснить, в частности, может ли сделка уберечь сына американского лидера от предъявления дальнейших обвинений. Не получив точного ответа, судья дала сторонам месяц на окончательное согласование условий сделки. Назначенный спецпрокурором по делу Хантера Байдена Дэвид Уайсс впоследствии заявил, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик и были прекращены.