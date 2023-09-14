14 сентября, 17:45,
обновлено 14 сентября, 17:56

Госдеп не опасается, что санкции против компаний Турции сорвут вступление Швеции в НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что у Соединенных Штатов "конструктивные теплые отношения с турецким правительством"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не опасается, что введенные в четверг санкции против турецких компаний подорвут процесс вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его спросили, обеспокоен ли Вашингтон тем, что внесение турецких компаний в черный список по России пустит под откос процесс присоединения Швеции к НАТО. "Вовсе нет. У нас конструктивные теплые отношения с турецким правительством. Они являются нашим важным союзником", - ответил дипломат, добавив, что Вашингтон не уведомил о решении ввести санкции Анкару, которая еще должна одобрить заявку Стокгольма на вступление в альянс. 

Теги:
ШвецияСШАТурция
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