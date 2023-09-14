Лондон, Париж и Берлин продолжают выступать за дипломатию по ядерной проблеме Ирана

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с иранской стороны 18 октября

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Франция и ФРГ по-прежнему выступают за дипломатическое решение проблемы ядерной программы Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил МИД Германии.

"Мы продолжаем выступать за дипломатическое решение", - говорится в тексте.

В сообщении также утверждается, что запасы обогащенного урана Ирана "более чем в восемнадцать раз превышают количество, разрешенное в рамках СВПД".

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября. "Мы готовы отменить наше решение, если Иран полностью выполнит свои обязательства по СВПД", - говорится в заявлении МИД трех стран.