NBC анонсировала встречу Зеленского с Байденом на следующей неделе

Где состоится беседа, не уточняется

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе намерен встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на неназванного представителя украинских властей.

Украинский чиновник не уточнил, состоится ли встреча в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи или же Байден примет Зеленского в Вашингтоне.

Выступления Байдена и Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН запланированы на первую половину дня 19 сентября. 20 сентября состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне, однако пока ни украинская, ни американская стороны не подтверждали участие в этой встрече президентов.