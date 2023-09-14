Нетаньяху выступит на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября

В ходе дипломатического визита в США премьер Израиля также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и некоторыми мировым лидерами

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступит на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом сообщила в четверг канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером, 17 сентября 2023 года, отправится с дипломатическим визитом в США, во время которого в пятницу утром, 22 сентября, он выступит на Генеральной Ассамблее ООН", - говорится в сообщении.

По информации канцелярии, в ходе визита Нетаньяху также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и некоторыми мировым лидерами.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась 5 сентября в Нью-Йорке. Кульминацией мероприятия станет проведение 19-25 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.