14 сентября, 18:08
Попытка госпереворота в Нигере

Власти Нигера аннулировали дипломатические паспорта более чем у 990 человек

Среди лишенных дипломатических паспортов 50 человек не являлись гражданами Нигера

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Нигера аннулировали 992 дипломатических паспорта, включая те, что принадлежали членам распущенного после военного переворота правительства и администрации президента. Об этом говорится в письме, направленном МИД Нигера во все свои посольства и миссии в зарубежных странах, к которому приложен список всех тех, кто лишен дипломатических паспортов.

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"Паспорта аннулированы по причине утраты своей силы, - цитирует письмо Нигерское агентство печати. - Владельцы этих паспортов - представители предыдущей администрации президента Нигера, бывшие министры, депутаты, советники различных государственных структур, а также лица, которые не имели права обладать ими". Сообщается, что среди лишенных дипломатических паспортов 50 человек не являлись гражданами Нигера.

Нынешнее сообщение об аннулирование дипломатических паспортов Нигера второе по счету. Так, 30 августа МИД аннулировал дипломатические паспорта пяти человек, включая занимавшего пост премьер-министра Нигера Ухумуду Махамаду и возглавлявшего МИД Асуми Масуду. Сейчас этот список расширен. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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