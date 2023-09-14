Суд в Бразилии осудил участника беспорядков в столице на 17 лет тюрьмы

Совместно с другими фигурантами дела ему предстоит выплатить штраф в размере более $6 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии в четверг вынес первый приговор по делу об участии в январских погромах зданий органов государственной власти. Первый виновник осужден на 17 лет тюрьмы.

Заседание продолжалось два дня, обвинительный вердикт поддержали 8 из 11 членов суда, признавших мужчину виновным в совершении пяти преступлений, в том числе попытке госпереворота, участии в ОПГ, умышленном причинении ущерба, порче имущества и грубом нарушении общественного порядка. Помимо этого, совместно с другими фигурантами дела ему предстоит выплатить штраф в размере 30 млн реалов (более $6 млн).

Сторонники бывшего президента Бразилии консерватора Жаира Болсонару 8 января вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа - парламент, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства, устроив там погромы. Таким образом они выступали против результатов октябрьских президентских выборов, на которых победу одержал социалист Луис Инасиу Лула да Силва. Беспорядки вызвали широкий общественный резонанс и осуждение со стороны властей иностранных государств.

По оценкам властей, в погромах участвовали порядка 5 тыс. человек, из которых были задержаны более 1,4 тыс., из них большинство были впоследствии отправлены под домашний арест.