Нетаньяху в ходе визита в США планирует встретиться с Байденом, Эрдоганом, Зеленским

Поездка премьер-министра Израиля в Соединенные Штаты будет носить статус государственного визита, указали в канцелярии главы израильского правительства

ТЕЛЬ-АВИВ. 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Соединенные Штаты на следующей неделе намерен встретиться с мировыми лидерами, включая президентов США, Турции и Украины Джо Байдена, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

По ее информации, Нетаньяху вылетит из Израиля в США в воскресенье вечером, сразу после окончания в Израиле праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года. Его поездка в Соединенные Штаты будет носить статус государственного визита, указали в канцелярии.

"В рамках визита глава правительства встретится с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем", - говорится в сообщении.

В ходе визита Нетаньяху также выступит на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет встречу с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем, добавили в канцелярии.