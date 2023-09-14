В Израиле подтвердили, что Нетаньяху встретится с Маском в США

Согласно заявлению канцелярии главы израильского правительства, премьер-министр начнет свой визит с Калифорнии, где встретится с предпринимателем и другими специалистами по вопросам развития искусственного интеллекта

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе намеченного на следующую неделю визита в США планирует встретиться с Илоном Маском. Это подтвердила канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр Нетаньяху начнет свой визит в США с Калифорнии, где встретится с Илоном Маском и другими [специалистами] по вопросам развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

По информации канцелярии, Нетаньяху вылетит в США в воскресенье вечером, сразу после завершения праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года. Основная часть визита пройдет в Нью-Йорке, где на 22 сентября запланировано его выступление на Генеральной Ассамблее ООН, также в эти дни Нетаньяху планирует провести встречи с рядом мировых лидеров, включая американского президента Джо Байдена.

Ранее в четверг газета The Washington Post сообщала, что владелец соцсети X (ранее Twitter) Маск планирует на следующей неделе встретиться с Нетаньяху в Кремниевой долине. По информации источников издания, встреча пройдет 18 сентября. Израильский премьер, утверждает издание, прилетит в Калифорнию, чтобы помочь Маску решить вопрос с критикой в адрес соцсети за разжигание антисемитизма.

Ранее телекомпания NBC информировала, что правозащитные организации считают, что Маск разжигает ненависть в соцсети X и предоставляет "всеобщую амнистию" людям, которые ранее были заблокированы за антисемитские публикации. Так, администрация X восстановила аккаунт сторонника теории превосходства белой расы Ника Фуэнтеса. Соцсеть заблокировала в июле 2021 года учетную запись Фуэнтеса за распространение антисемитских высказываний.

Супруг вице-президента США Камалы Харрис также отмечал, что жители Соединенных Штатов столкнулись с "эпидемией ненависти" из-за роста антисемитизма.