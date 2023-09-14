СМИ: в Аргентине задержали распространителя книг с пропагандой нацизма

По информации Pagina 12, в ходе обыска конфисковали более 200 экземпляров печатной продукции, связанной с нацизмом

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 сентября. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала продавца книг с пропагандой нацизма и антисемитизма. Об этом сообщила газета Pagina 12.

По ее данным, в ходе обыска были конфисковано более 200 экземпляров печатной продукции, связанной с нацизмом. "Мы были удивлены количеством материалов, это настоящая типография, распространяющую нацистскую символику и пропаганду", - приводит издание слова начальника федеральной полиции Аргентины Хуана Карлоса Эрнандеса.

Посольство РФ в Аргентине приветствовало усилия аргентинских властей по борьбе с пропагандой нацизма. По информации дипмиссии, среди конфискованных книг были материалы за авторством одного из главных идеологов нацизма Альфреда Розенберга, а также служившего в украинской дивизии СС "Галичина" и бежавшего в Буэнос-Айрес в 1954 году Юрия Крохмалюка. "Казалось, что после Нюрнбергского трибунала, в ходе которого свершилось правосудие над абсолютным, ранее невиданным злом, человечество навеки получило прививку от идей расового превосходства. К сожалению, похоже, что пришла пора "ревакцинироваться" - в разных уголках мира последователи этой разрушительной теории то и дело поднимают голову, пытаясь завладеть умами молодого поколения", - отметил российский посол Дмитрий Феоктистов.

Расследование по факту распространения нацистской литературы было начато в 2021 году после того, как ассоциация израильских организаций Аргентины сообщила в полицию о продаже через интернет-магазин материалов с антисемитским содержанием.