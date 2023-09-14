В МИД Пакистана сообщили о наблюдении за визитом Ким Чен Ына в Россию

Официальный представитель дипведомства Мумтаз Захра Балоч выразила надежду на то, что эти переговоры "способствуют укреплению стабильности в регионе и мире"

ИСЛАМАБАД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Власти Пакистана отслеживали визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию. Об этом в четверг в ходе еженедельного пресс-брифинга заявила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Комментируя состоявшуюся в среду встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, официальный представитель МИД Пакистана отметила, что Исламабад наблюдал за визитом председателя государственных дел КНДР в РФ, и выразила надежду на то, что эти переговоры "способствуют укреплению стабильности в регионе и мире".

Балоч также указала, что "Пакистан установил дипломатические отношения с Северной Кореей несколько десятилетий назад и сохраняет эти контакты". По ее данным, в Исламабаде функционирует посольство КНДР, при этом диппредставительство исламской республики в Пхеньяне в настоящее время закрыто".

Лидер КНДР прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них состоялись переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.