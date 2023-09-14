Новый министр обороны Украины провел первый разговор с генсеком НАТО

Рустем Умеров, в частности, проинформировал собеседника об оперативной обстановке в зоне боевых действий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров провел свой первый после назначения на должность 6 сентября телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на Вильнюсском саммите, и нашу совместную работу с НАТО по дорожной карте оперативной совместимости", - написал Умеров на странице в социальной сети X (ранее Twitter). Он также сообщил, что проинформировал собеседника об оперативной обстановке в зоне боевых действий.

11 сентября Умеров впервые на этом посту созванивался с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Верховная рада 5 сентября проголосовала за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны на фоне очередного коррупционного скандала вокруг ведомства, а уже на следующий день назначила вместо него Умерова, возглавлявшего Фонд госимущества Украины. Он стал уже четвертым министром обороны при каденции президента Владимира Зеленского.