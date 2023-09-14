В Тайване заявили, что итоги выборов президента США не скажутся на поддержке острова

Глава тайваньского МИД отметил, что в Соединенных Штатах едины по этому вопросу

ГОНКОНГ, 14 сентября. /ТАСС/. Итоги президентских выборов в США не отразятся на поддержке Тайваня из-за консенсуса по этому поводу между Демократической и Республиканской партиями. Об этом в четверг в интервью журналу Foreign Policy заявил глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе).

Как отметил он, при администрации Дональда Трампа отношения США с Тайванем достигли значительно прогресса в сфере безопасности и экономики, и эта тенденция продолжилась при его преемнике - Джо Байдене. "Мы посещали конгрессменов, и они всегда говорят нам, что представители разных сторон от прохода (демократы и республиканцы традиционно сидят по разные стороны зала - прим. ТАСС) спорят буквально по всему, кроме одного пункта - это вопрос Тайваня. И они смотрят на проблему Тайваня, как на объединяющий их вопрос", - подчеркнул Джозеф У.

"По этой причине мы очень рады плотной работе с США, администрацией, конгрессом и обеими партиями. Полагаю, ничего не изменится", - указал он.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.