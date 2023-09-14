Госдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что это нужно, чтобы "была возможность принять меры в связи с действительно тяжелой гуманитарной ситуацией"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются незамедлительного открытия Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы хотим немедленного открытия Лачинского коридора. Мы ясно дали это понять. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен взаимодействовал с лидерами и Армении, и Азербайджана, чтобы ясно дать понять, что мы хотим немедленного открытия Лачинского коридора, дабы была возможность принять меры в связи с действительно тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он не стал в деталях излагать программу новой поездки в регион старшего советника Госдепартамента по переговорам в Закавказье Луиса Боно, побывавшего в Ереване. "Он продолжает заниматься как краткосрочным приоритетом - открытием Лачинского коридора, так и долгосрочным приоритетом. <...> То есть мирным урегулированием этого вопроса в целом (решением проблемы вокруг Нагорного Карабаха - прим. ТАСС)", - сказал Миллер, отказавшись уточнить, поедет ли Луис Боно еще и в Баку.

Как подтвердила на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован Лачинский коридор "и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе" в Нагорный Карабах.

Как заявил 12 сентября президент России Владимир Путин, руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. При этом в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе, подчеркнул президент.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.