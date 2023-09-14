14 сентября, 19:38
Военная операция на Украине

На Украине произошел скандал после ложного сообщения Минобороны об успехах ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вооруженные силы страны якобы взяли под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР. Это было не так, и позднее Маляр дописала, что ситуация в Андреевке "очень сложная и изменчивая"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вызвала волну возмущения своим заявлением о том, что вооруженные силы страны якобы взяли под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Ложное заявление Маляр возмутило как военных, так и депутатов. "Заявление о взятии Андреевки является ошибочным <...>. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава", - опровергла слова Маляр одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

После этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко посоветовал не читать Маляр, а следить за новостями подразделений ВСУ. Он обвинил оборонное ведомство в невыполнении своих основных задач, особенно в сфере обеспечения военных всем необходимым. "У вас ведь столько работы есть! Нет, мы в Киеве сядем и будем рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать. Какой-то цирк", - написал он в своем телеграм-канале в адрес министерства.

Депутат Ирина Геращенко, со своей стороны, заявила, что ей стыдно за заявление Маляр и намекнула на ее увольнение. "В министерстве обороны назрели кадровые решения", - написала Геращенко в Telegram-канале, указав, что Маляр "в желании хайпа и позитивных новостей" делает непроверенные заявления.

Сама Маляр сначала попыталась просто отредактировать текст своего сообщения в Telegram-канале об "успехе" ВСУ, дописав, что ситуация в Андреевке "очень сложная и изменчивая". Однако спустя несколько часов из-за резонанса в СМИ, военных и политических кругах Маляр опубликовала новое заявление, объяснив распространение ложной информации "коммуникационным сбоем". "Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий", - написала она.

2 сентября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно лжет об успехах ВСУ. По его словам, такая ложь активно распространяется в стране, в частности по телевидению, хотя никаких результатов контрнаступления нет. Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос также упрекнул Зеленского в том, что он создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил страны. Генерал выразил обеспокоенность тем, что такие заявления снова сформируют в информационном поле радостный фон об успехах ВСУ, когда это не соответствует действительности. 

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