На Украине произошел скандал после ложного сообщения Минобороны об успехах ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вооруженные силы страны якобы взяли под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР. Это было не так, и позднее Маляр дописала, что ситуация в Андреевке "очень сложная и изменчивая"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вызвала волну возмущения своим заявлением о том, что вооруженные силы страны якобы взяли под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР.

Ложное заявление Маляр возмутило как военных, так и депутатов. "Заявление о взятии Андреевки является ошибочным <...>. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава", - опровергла слова Маляр одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

После этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко посоветовал не читать Маляр, а следить за новостями подразделений ВСУ. Он обвинил оборонное ведомство в невыполнении своих основных задач, особенно в сфере обеспечения военных всем необходимым. "У вас ведь столько работы есть! Нет, мы в Киеве сядем и будем рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать. Какой-то цирк", - написал он в своем телеграм-канале в адрес министерства.

Депутат Ирина Геращенко, со своей стороны, заявила, что ей стыдно за заявление Маляр и намекнула на ее увольнение. "В министерстве обороны назрели кадровые решения", - написала Геращенко в Telegram-канале, указав, что Маляр "в желании хайпа и позитивных новостей" делает непроверенные заявления.

Сама Маляр сначала попыталась просто отредактировать текст своего сообщения в Telegram-канале об "успехе" ВСУ, дописав, что ситуация в Андреевке "очень сложная и изменчивая". Однако спустя несколько часов из-за резонанса в СМИ, военных и политических кругах Маляр опубликовала новое заявление, объяснив распространение ложной информации "коммуникационным сбоем". "Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий", - написала она.

2 сентября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно лжет об успехах ВСУ. По его словам, такая ложь активно распространяется в стране, в частности по телевидению, хотя никаких результатов контрнаступления нет. Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос также упрекнул Зеленского в том, что он создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил страны. Генерал выразил обеспокоенность тем, что такие заявления снова сформируют в информационном поле радостный фон об успехах ВСУ, когда это не соответствует действительности.