14 сентября, 19:58

ООН планирует охватывать продовольственной помощью до 100 тыс. человек в Ливии ежемесячно

Согласно заявлению организации, ВПП ООН тесно сотрудничает с местными властями и партнерами в рамках групп быстрого реагирования

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН планирует оказывать каждый месяц продовольственную помощь 100 тыс. человек в пострадавших от наводнения районах Ливии.

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"ВПП ООН тесно сотрудничает с местными властями и партнерами в рамках групп быстрого реагирования. Планируемая чрезвычайная операция ВПП ООН будет направлена на оказание ежемесячной продовольственной помощи 100 тыс. человек в пострадавших от наводнения районах в течение трех месяцев", - говорится в записи организации в социальной сети X (ранее Twitter). 

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