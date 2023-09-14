В США заявили, что проводят регулярные консультации с кубинскими должностными лицами

Однако Вашингтон не готов исключить республику из списка спонсоров терроризма, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация США проводит регулярные консультации с кубинскими должностными лицами, однако в настоящее время Вашингтону нечего объявить о возможности исключения республики из американского списка стран - спонсоров терроризма. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"В понедельник помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс встретился с заместителем министра иностранных дел Кубы", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. По его словам, консультации касались "прав человека, миграции и других вопросов, представляющих интерес для обеих сторон". "Мы регулярно проводим встречи с должностными лицами посольства Кубы в Вашингтоне", - добавил Миллер. По его словам, стороны "регулярно обсуждают эти вопросы".

На вопрос о том, есть ли какие-либо подвижки в вопросе о возможности исключения Кубы из американского списка стран - спонсоров терроризма представитель Госдепартамента ответил: "Мы не приняли каких-либо решений, о которых я мог бы сообщить сегодня". В настоящее время в этом перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Президент США Джо Байден во вторник заявил о продлении торгового эмбарго в отношении Кубы еще на один год - до 14 сентября 2024 года. Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация демократа Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не вывела страну из этого списка.