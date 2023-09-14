Саудовская Аравия пригласила хуситов на переговоры по урегулированию конфликта в Йемене

Согласно заявлению МИД страны, переговоры направлены на достижение устойчивого политического решения

ДУБАЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия направила представителям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) официальное приглашение принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Йемене.

"В продолжение усилий Саудовской Аравии и Омана по достижению постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене, а также достижению устойчивого политического решения, приемлемого для всех сторон, делегация из Саны (столица Йемена, которая с 2015 года находится под контролем хуситов, - прим. ТАСС) была приглашена в королевство для проведения консультаций", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Вечером 14 сентября телеканал Al Mayadeen сообщил, что представители хуситов вылетели из Саны в Эр-Рияд в сопровождении делегации из Омана, который выступает посредником между властями Саудовской Аравии и руководством "Ансар Аллах".

Делегацию хуситов возглавляет официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям. По его словам, на переговорах будут обсуждаться гуманитарные вопросы, касающиеся выплаты зарплат и социальных пособий служащим на подконтрольной хуситам территории, восстановление работы аэропорта Саны, а также освобождение пленных. Кроме того, хуситы намерены поставить вопрос о восстановлении Йемена, выводе иностранных сил из страны и всеобъемлющем политическом урегулировании.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что ближайшие несколько недель имеют критическое значение для дальнейшей судьбы Йемена, поскольку Эр-Рияд готовится к новому раунду переговоров с хуситами, которые угрожают возобновить атаки на Саудовскую Аравию в случае невыплат им репараций и значительной доли доходов от продажи нефти и газа. Агентство также предположило, что разногласия, существующие между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, ставят под угрозу перспективы мирного урегулирования в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В феврале 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что у Йемена появилась реальная возможность для движения к мирному урегулированию конфликта.