Иран заявил о готовности к реализации соглашения с США по обмену заключенными

Министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян "высоко оценил" роль Дохи в процессе многомесячных переговоров, которые привели к заключению соглашения

ДУБАЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Иран при посредничестве катарских властей готов выполнить условия соглашения с США, которое предполагает обмен заключенными и восстановление доступа к иранским активам. Об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в телефонном разговоре с главой правительства Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики, опубликованном по итогам разговора, министр "подчеркнул готовность к обмену заключенными между Ираном и США в намеченную дату при участии правительства Катара". Абдоллахиян также "высоко оценил" роль Дохи в процессе многомесячных переговоров, которые привели к заключению соглашения. В свою очередь шейх Мухаммед заявил, что процесс перевода разблокированных активов исламской республики в катарские банки будет завершен на следующей неделе.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что наиболее вероятной датой обмена заключенными является 18 сентября. Ранее официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что обмен состоится в ближайшем будущем.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Как отметили в миссии, иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.