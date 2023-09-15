В НБУ заявили, что Украина потеряет $600 млн при продлении запрета на экспорт зерна в ЕС

При этом замглавы Нацбанка страны Сергей Николаевчук выразил надежду, что при необходимости украинские экспортеры смогут воспользоваться альтернативными каналами поставок

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бюджет Украины к концу года недосчитается около $600 млн в случае продления со стороны Европейского союза (ЕС) запрета на поставки украинского зерна на европейский рынок. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николаевчук.

"В своем июльском макроэкономическом прогнозе мы оценивали потери от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции примерно в $600 млн. Сейчас эта оценка остается более или менее актуальной", - цитирует Николаевчука издание РБК-Украина.

При этом он выразил надежду, что украинские экспортеры смогут воспользоваться альтернативными каналами поставок, если ЕС после 15 сентября не снимет запрет на поставки украинской сельскохозяйственной продукции.

Во вторник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил телеканалу Polsat, что Польша готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, если Евросоюз откажется продлить такой запрет на период после 15 сентября. Как заявлял премьер Польши Матеуш Моравецкий, Варшава не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет своих границ, каким бы ни было решение брюссельских чиновников. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил обратиться во Всемирную торговую организацию, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна.