14 сентября, 21:32

В НБУ заявили, что Украина потеряет $600 млн при продлении запрета на экспорт зерна в ЕС

При этом замглавы Нацбанка страны Сергей Николаевчук выразил надежду, что при необходимости украинские экспортеры смогут воспользоваться альтернативными каналами поставок

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бюджет Украины к концу года недосчитается около $600 млн в случае продления со стороны Европейского союза (ЕС) запрета на поставки украинского зерна на европейский рынок. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николаевчук.

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"В своем июльском макроэкономическом прогнозе мы оценивали потери от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции примерно в $600 млн. Сейчас эта оценка остается более или менее актуальной", - цитирует Николаевчука издание РБК-Украина.

При этом он выразил надежду, что украинские экспортеры смогут воспользоваться альтернативными каналами поставок, если ЕС после 15 сентября не снимет запрет на поставки украинской сельскохозяйственной продукции.

Во вторник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил телеканалу Polsat, что Польша готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, если Евросоюз откажется продлить такой запрет на период после 15 сентября. Как заявлял премьер Польши Матеуш Моравецкий, Варшава не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет своих границ, каким бы ни было решение брюссельских чиновников. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил обратиться во Всемирную торговую организацию, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна. 

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