Подоляк утверждает, что Киев использует для атак на Крым оружие украинского производства

Советник главы офиса президента Украины отрицает, что для атаки на Севастополь Вооруженные силы Украины применили британские крылатые ракеты Storm Shadow

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что вооруженные силы страны применяют украинскую технику и оружие для атак на Крым.

"Для этого мы используем украинскую технику и оружие", - сказал он в интервью украинскому "24 каналу".

Подоляк отрицает данные телеканала Sky News о том, что для атаки на Севастополь Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили британские крылатые ракеты Storm Shadow. "Sky News имеет свои источники. И они могут там так или иначе комментировать", - добавил он.

Как известно, украинские власти давали обязательство не применять получаемое от Запада вооружение для ударов по территории РФ. Это не остановило ВСУ в применении оружия, а лишь заставило Киев быть более осторожным в своих заявлениях. В этой связи украинские власти часто не признают прямо своей причастности к ударам, а если и признаются в атаке, то не называют тип оружия и другие детали.

Как сообщали в МО РФ, ВСУ ночью 13 сентября ударили 10-ю крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были перехвачены средствами ПВО. Также ВСУ нанесли удар тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В ведомстве отметили, что патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте. В Минобороны России позже уточнили, что корабли будут полностью восстановлены и продолжат службу в составе ВМФ. Телеканал Sky News со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщил, что ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.

В мае занимавший на тот момент пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт передачи Лондоном Украине ракет Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. Посольство РФ в Соединенном Королевстве пока не комментировало ТАСС сообщения о применении Storm Shadow при атаке на севастопольский завод. Ранее в диппредставительстве заявляли, что поставки все более дальнобойных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине.