Начальники генштабов стран НАТО проведут трехдневную ежегодную конференцию в Осло

Участники встречи обсудят реализацию укрепления сдерживания и обороны Североатлантического альянса

ОСЛО, 15 сентября. /ТАСС/. Начальники генеральных штабов стран - членов НАТО соберутся в Осло для проведения 15-17 сентября ежегодной конференции Военного комитета альянса. Как сообщили журналистам в пресс-службе НАТО, участники встречи обсудят реализацию укрепления сдерживания и обороны Североатлантического альянса.

"По приглашению генерала Эйрика Кристофферсена, командующего норвежскими вооруженными силами, начальники штабов стран НАТО соберутся в Осло с 15 по 17 сентября 2023 года на свою ежегодную конференцию Военного комитета. Повестка дня будет сосредоточена на укреплении потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союза", - говорится в заявлении пресс-службы.

В нем отмечается, что "НАТО и приглашенные начальники оборонных ведомств будут продвигать решения, принятые главами государств и правительств стран НАТО на Вильнюсском саммите в июле 2023 года". В документе подчеркивается, что в Вильнюсе лидеры Североатлантического альянса предприняли важные шаги "по укреплению обороны и сдерживания НАТО на долгосрочную перспективу во всех областях и против всех угроз и вызовов".

Ключевой темой в Осло будет реализация так называемых региональных планов НАТО - географически конкретных планов, которые предназначены для сдерживания и защиты от "двух угроз, описанных в Стратегической концепции и Военной стратегии НАТО: России и террористических группировок", говорится в заявлении. В Осло начальники оборонных ведомств обсудят, как сделать эти планы полностью осуществимыми, уточняется в нем.

Конференция Военного комитета НАТО проводится раз в год в одной из стран - членов Североатлантического альянса. Как правило, начальники генеральных штабов стран НАТО обсуждают на встрече реализацию принятых ранее решений государств альянса.