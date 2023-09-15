"Известия": президент Республики Сербской посетит Россию в ноябре

Милорад Додик ранее заявлял телеканалу РТРС, что хотел бы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным до конца года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит с визитом Россию в ноябре текущего года. Об этом заявил глава представительства республики в Москве Душко Перович в интервью "Известиям".

"Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября - начале декабря", - сказал он.

Ранее президент Республики Сербской заявил в интервью телеканалу РТРС, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца 2023 года.