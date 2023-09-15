14 сентября, 21:41,
обновлено 14 сентября, 21:50

"Известия": президент Республики Сербской посетит Россию в ноябре

AP Photo/ Darko Vojinovic
Милорад Додик
© AP Photo/ Darko Vojinovic

Милорад Додик ранее заявлял телеканалу РТРС, что хотел бы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным до конца года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит с визитом Россию в ноябре текущего года. Об этом заявил глава представительства республики в Москве Душко Перович в интервью "Известиям".

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"Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября - начале декабря", - сказал он.

Ранее президент Республики Сербской заявил в интервью телеканалу РТРС, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца 2023 года. 

Теги:
РоссияДодик, Милорад
© Информационное агентство ТАСС
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