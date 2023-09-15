Nikkei: 28% опрошенных японцев одобрили перестановки в правительстве

Негативно к выбору новых глав МИД и Минобороны страны отнеслись 49% респондентов, сообщает газета

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Перестановки в правительстве Японии, проведенные премьер-министром Фумио Кисидой с целью повышения рейтинга поддержки среди местного населения, не привели к желаемым результатам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ведущей деловой газетой страны Nikkei.

Согласно этим сведениям, рейтинг поддержки кабмина Кисиды после перестановок не изменился, сохранившись на отметке в 42%, зафиксированной месяцем ранее. В то же время рейтинг неодобрения, напротив, поднялся на 1 п. п., дойдя до отметки в 51%. Всего 28% опрошенных положительно оценили состав вошедших в новое правительство, тогда как 49% негативно отнеслись к выбору персон на министерские должности. Наиболее популярным объяснением (27%) негативной оценки стало мнение, что люди на министерские должности отбирались по фракционной принадлежности, еще 15% оказались недовольны тем, что в правительство не продвигают более молодых представителей политического истеблишмента.

Общенациональный телефонный опрос Nikkei проводился 13-14 сентября, в нем приняли участие 749 человек.

Между тем опубликованные в четверг данные опроса японского информационного агентства Kyodo показали, что уровень поддержки правительства Кисиды после перестановок вырос на 6,2 п. п., до отметки в 39,8%. Однако, по данным опроса Kyodo, лишь 15,9% респондентов выразили мнение, что Кисида правильно выбрал новые кандидатуры на посты министров. 76,2% опрошенных заявили, что он принимал решения с учетом мнения фракций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Нынешний состав правительства стал третьим по счету с момента избрания Кисиды на посты председателя Либерально-демократической партии и премьера в 2021 году. В ходе перестановок он сменил 11 министров, включая глав МИД и Минобороны. Кисида оставил при этом ключевую структуру кабмина и практически не вносил изменений в руководящий состав ЛДП.

В целом костяк правительства не изменился, ключевые должности в нем сохранили самые влиятельные члены кабмина. Так, министром финансов остался Сюнъити Судзуки, главой министерства экономической безопасности - Санаэ Такаити, министром по вопросам цифровизации - Таро Коно, а руководителем министерства экономики, торговли и промышленности - Ясутоси Нисимура.