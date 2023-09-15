14 сентября, 22:48

AP: Зеленский на следующей неделе встретится с Байденом в Белом доме

EPA-EFE/ JIM LO SCALZO
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

Президент Украины в ходе визита в США для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке также планирует посетить американский законодательный орган, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен 21 сентября встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации.

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По его данным, Зеленский встретится с президентом США "в Белом доме в следующий четверг". Помимо этого, как сообщили источники агентства в Конгрессе США, Зеленский во время визита в страну для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке также намерен посетить американский законодательный орган. Агентство подчеркивает, что визит президента Украины в столицу США пройдет "на фоне обсуждения в Конгрессе вопроса о выделении Украине $21 млрд военной и гуманитарной помощи".

Выступления Байдена и Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН запланированы на первую половину дня 19 сентября. 20 сентября состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне, однако пока ни украинская, ни американская стороны не подтверждали участие в этой встрече президентов. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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