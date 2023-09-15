Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР отправился на авиазавод

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре, передает корреспондент ТАСС.

На вокзале председателя государственных дел КНДР встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Для Ким Чен Ына развернута красная ковровая дорожка. Помимо официальных лиц, его также встретили участницы творческого объединения "Дружба" с хлебом и солью и ученики инженерной школы с небольшими флагами КНДР.

После этого Ким Чен Ын отправился на авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, уточнил корреспондент ТАСС.

Авиастроительная отрасль в Хабаровском крае представлена Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, входит в состав ПАО "Компания «Сухой»") и производственным центром филиала корпорации "Яковлев" (ранее корпорация "Иркут"). Они входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации. КнААЗ выпускает современную боевую авиационную технику для Министерства обороны РФ. Предприятие производит истребители Су-35, Су-57. Совместно с производственным центром филиала корпорации "Яковлев" осваивается программа гражданского авиастроения по выпуску самолета Sukhoi Superjet 100.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.